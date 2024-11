Terzo match alle Finals di Torino per il fuoriclasse azzurro, che affronta il russo per strappare la qualificazione alla semifinale del torneo

Jannik Sinner torna in campo. Il fuoriclasse azzurro affronterà oggi, giovedì 14 novembre, Daniil Medvedev nel terzo match del girone eliminatorio delle Atp Finals. Dopo i due agevoli successi nei primi due incontri a Torino, contro Alex De Minaur e Taylor Fritz, Jannik punta al tris per guadagnarsi il primo posto nel girone (vincendo un set, sarebbe comunque automatica la qualificazione alle semifinali).

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Rapido riassunto delle puntate precedenti. Fin qui, le sfide tra Sinner e Medvedev raccontano un equilibrio assoluto, con 7 vittorie per Jannik e altrettante per Daniil, in 14 match giocati. Discorso diverso spostando il focus sul 2024: su 6 partite, Jannik ha avuto la meglio in 5 occasioni. L’azzurro ha perso solo ai quarti di Wimbledon, quando Medvedev ha centrato il successo al 5° set, dopo due tie-break.

Dove vedere Sinner-Medvedev

Il match tra il numero 1 al mondo e Medvedev sarà visibile, per gli abbonati, sui canali Sky dedicati alle Atp Finals (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena). La partita sarà trasmessa anche su Rai 2 e in streaming su Rai Play e inizierà non prima delle 20.30.