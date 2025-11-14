circle x black
Atp Finals, Sinner serve troppo forte e... rompe la racchetta contro Shelton

Curioso episodio nel secondo set del match poi vinto da Jannik

14 novembre 2025 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner batte Ben Shelton alle Atp Finals oggi, venerdì 14 novembre, e rompe... la racchetta. Il fuoriclasse azzurro ha risolto agevolmente la pratica contro l'americano, in due set, ma un momento del match merita un focus. Nel secondo parziale, durante il settimo game (poi conquistato da Jannik per il 4-3) Sinner ha addirittura rotto la sua racchetta per la potenza messa nel servizio.

A Torino succede anche questo. Jannik è stato così costretto al cambio al termine del game, tornando in campo per chiudere al tie-break un confronto controllato fin dall'inizio e gestito senza particolare fatica.

