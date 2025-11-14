Jannik Sinner batte Ben Shelton alle Atp Finals oggi, venerdì 14 novembre, e rompe... la racchetta. Il fuoriclasse azzurro ha risolto agevolmente la pratica contro l'americano, in due set, ma un momento del match merita un focus. Nel secondo parziale, durante il settimo game (poi conquistato da Jannik per il 4-3) Sinner ha addirittura rotto la sua racchetta per la potenza messa nel servizio.

A Torino succede anche questo. Jannik è stato così costretto al cambio al termine del game, tornando in campo per chiudere al tie-break un confronto controllato fin dall'inizio e gestito senza particolare fatica.