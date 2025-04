Dopo il successo contro Djokovic, l'azzurro ha eliminato anche il bosniaco in due set

Matteo Arnaldi vince ancora a Madrid. Dopo il successo da favola contro Novak Djokovic, l'azzurro ha battuto anche il bosniaco Damir Dzmuhur al terzo turno del torneo spagnolo. Arnaldi ha liquidato la pratica in due set, con un 6-3 6-4 raggiunto dopo una breve interruzione del match causata da misterioso black-out che verso le 12 ha bloccato il Paese (e che ha interessato anche Portogallo e Francia).

L'italiano, numero 44 del mondo, agguanta così per la terza volta in carriera gli ottavi in un Masters 1000 (dopo Miami e Montreal l'anno scorso) e se la vedrà ora con il vincente del match tra Frances Tiafoe e Alexandre Muller.