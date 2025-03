Lo spagnolo, out al primo turno, non potrà superare l'azzurro prima di Roma

Carlos Alcaraz subito eliminato nell'Atp Masters 1000 di Miami e Jannik Sinner ringrazia. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, oggi 22 marzo al primo turno del torneo in Florida è stato sconfitto dal belga David Goffin, che si è imposto per 5-7, 6-4, 6-3 in 2h18'. La sconfitta ha un impatto notevole sul ranking dell'iberico e, parallelamente, sulla classifica di Sinner. L'azzurro numero 1 del mondo, attualmente fermo per la sospensione legata al caso doping, è sicuro che non potrà essere superato da Alcaraz prima degli Internazionali d'Italia di maggio, quando potrà tornare in campo.

Il primo turno di Miami è fatale anche al russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7, sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar che ha avuto la meglio per 6-2, 6-3. Tutto liscio per Novak Djokovic: il serbo, numero 4 del seeding, ha regolato il neozelandese Rinky Hijikata per 6-0, 7-6 (7-1).