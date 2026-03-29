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Barbieri passione Sinner, vola a Miami per finale: "Sono emozionatissimo"

Lo chef in Florida per assistere al match contro Lehecka

Bruno Barbieri a Miami - Instagram
Bruno Barbieri a Miami - Instagram
29 marzo 2026 | 21.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bruno Barbieri vola a Miami per Sinner. Oggi, domenica 29 marzo, lo chef, grande tifoso di Jannik, si trova in Florida per assistere alla finale del Masters 1000 che vede protagonista il tennista azzurro contro il ceco Jiri Lehecka. "Se Sinner non va da Barbieri, Barbieri va da Sinner", ha detto sorridente lo chef stellato in una storia pubblicata su Instagram.

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"Oggi c'è la grande finale e c'è anche Barbieri. C'è un gran casino qui, vediamo cosa succede. Sono pronto, wow", il messaggio ai suoi follower, "è la prima finale sono emozionatissimo". Anche lo chef però è stato bloccato dalla pioggia che ha colpito Miami, e che ha fatto slittare l'inizio della finale, inizialmente prevista per le 21: "Piove, siamo qui in un posto molto in alto".

"È danza contro la pioggia", ha detto regalando un aggiornamento nelle sue storie Instagram, "hanno asciugato il campo tre volte, speriamo bene. Sarà una bella partita, non fa freddo ma c'è un vento che un po' disturberà il gioco".

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