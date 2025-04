L'attaccante polacco è in dubbio per l'andata della semifinale di Champions League contro i nerazzurri

Fiato sospeso per il Barcellona in vista della semifinale di Champions League contro l'Inter. Nonostante la vittoria all'ultimo respiro contro il Celta Vigo, rimontato 4-3 al Camp Nou nel finale, in casa blaugrana è scattato l'allarme oggi, sabato 19 aprile, per l'infortunio patito da Robert Lewandowski. L'attaccante polacco si è fermato al 78' del match valido per la 32esima giornata di Liga lamentando un problema muscolare alla coscia sinistra e lasciando il posto a Gavi.

Gli esami dei prossimi giorni chiariranno l'entità dell'infortunio di Lewandowski, 36 anni e 40 gol stagionali, ma la semifinale di Champions League contro l'Inter è da considerarsi a rischio. Obiettivo di Flick, in ogni caso, sarà quello di provare a recuperare in tutti i modi il bomber polacco in vista dell'andata, in programma al Camp Nou il 30 aprile, con il ritorno fissato a San Siro la settimana successiva, il 6 maggio.

La rimonta contro il Celta Vigo

La pazzesca rimonta contro il Celta Vigo, che ha momentaneamente portato il Barcellona a +7 sul Real Madrid, secondo in classifica, è stata macchiata proprio dall'infortunio di Lewandowski. Il vantaggio blaugrana firmato Ferran Torres, al 12', era stato ribaltato dalla tripletta, tra primo e secondo tempo, di Iglesias.

A far partire la 'remuntada' del Barcellona ci hanno pensato quindi Dani Olmo, al 64', e poi Lamine Yamal, quattro minuti dopo. L'opera è stata poi completata, in pieno recupero, dal rigore di Raphinha, che ha fissato il punteggio sul 4-3 e regalato ai blaugrana di Flick tre punti fondamentali nella corsa al titolo.