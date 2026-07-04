Bebe Vio debutta nei 100 metri piani ai Campionati Italiani Assoluti di atletica paralimpica, in programma tra oggi e domani allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Per la campionessa paralimpica, mondiale ed europea di fioretto si tratta della prima esperienza in pista, dopo il suo passaggio all'atletica: "È la mia prima gara ed è anche la prima volta che posso affrontare una competizione senza pensare al risultato. Anche se arrivassi ultima, andrebbe bene così", aveva detto nei giorni scorsi. Bebe Vio ha poi aggiunto, a proposito della nuova sfida: "Mi sto divertendo tantissimo"