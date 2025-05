Infortunio per Matteo Berrettini agli Interanzionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro si è ritirato oggi, lunedì 12 maggio, dopo il primo set, perso, del terzo turno contro il norvegese Casper Ruud. Berrettini, che più volte aveva dichiarato quanto tenesse a giocare nel torneo 'di casa', era reduce proprio da un infortunio agli addominali accusato a Madrid e in conferenza stampa non ha nascosto la sua amarezza: "Quando mi sono svegliato ieri ho capito che le cose erano un po' complesse", ha detto Berrettini con le lacrime agli occhi, "poi l'amore che ho per questo torneo, questa città e lo sport che faccio mi ha spinto a provarci fino alla fine".

"Oggi fino a dieci minuti prima della partita ero convinto di non farcela", ha rivelato Berrettini, "poi mi sono detto 'dai, proviamoci' e sono rimasto sorpreso da come il mio corpo ha reagito fino a un certo punto. Ho sentito però un'altra fitta verso la fine del primo set e da lì in poi non sono più riuscito a rimanere nella partita e stare concentrato, quindi mi sono dovuto ritirare".

"Uno dei miei obiettivi era proprio non ritirarmi, perché poi purtroppo devo stare tre mesi senza giocare, a ogni starnuto mi spavento. Non volevo passare di nuovo attraverso tutto questo e spero di essermi fermato in tempo. Mi fa abbastanza male, ma non credo di essermi strappato. Forse anche i dottori sono stanchi di vedermi", ha concluso Berrettini con un sorriso amaro, "una settimana fa non pensavo nemmeno di giocarlo questo torneo. Dicevo alle persone intorno a me 'dobbiamo fare un miracolo' ed essere riuscito a vincere una partita e giocarne un'altra e mezza (compresa quella nel doppio con il fratello Jacopo, ndr) è già un risultato straordinario".