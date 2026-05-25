Matteo Berrettini scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il tennista azzurro sfida l'unghesere Marton Fucsovics - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam parigino. Berrettini arriva al match dopo l'eliminazione al primo turno degli Internazionali per mano di Alexei Popyrin, battuto poi da Jannik Sinner.

Berrettini-Fucsovics, orario e precedenti

La sfida tra Berrettini e Fucsovics è in programma oggi, lunedì 25 maggio, alle ore 11. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con l'azzurro che guida il parziale con tre vittorie contro una dell'ungherese.

Berrettini-Fucsovics, dove vederla in tv

Berrettini-Fucsovics, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels