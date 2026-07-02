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Matteo Berrettini ha un nuovo amore? L'indizio social del flirt con Peggy Gou

Un dettaglio su Instagram ha acceso i riflettori sulla vita sentimentale del tennista azzurro

Matteo Berrettini e Peggy Gou - fotogramma/instagram
Matteo Berrettini e Peggy Gou - fotogramma/instagram
02 luglio 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini ha un nuovo amore? Già da settimane circolavano indiscrezioni sui social riguardo la fine della relazione tra il tennista azzurro e la ballerina Vanessa Bellini. E, secondo aluni indizi social, sarebbe ora arrivata la conferma. Berrettini, attualmente impegnato a Wimbledon, avrebbe un nuovo flirt: Peggy Gou, dj e produttrice sudcoreana che nel 2023 è diventata virale dopo la hit estiva '(It Goes Like) Nanana'.

Gli indizi social farebbero pensare che i due hanno trascorso insieme la serata. Sui rispettivi profili Instagram, infatti, tra le stories spunta una foto di un tiramisù. Pubblicato da due angolazioni diverse, ma pressoché identico: stessa ciotola, stessi colori e stessa atmosfera. Entrambe le foto pubblicate nella stessa ora. E tra i like alle foto della producer, spunta proprio quello del tennista romano.

E non è finita qui. Perché nelle ultime ore, Peggy Gou ha mostrato tra le Instagram stories un portachiavi a forma di racchetta da tennis. Insomma, una coincidenza che lascia poco spazio all'immaginazione.﻿

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matteo berrettini Peggy Gou wimbledon vanessa bellini
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