Scontro Ibrahimovic-Boban dopo Milan-Feyenoord. Nel post partita del match che ha eliminato i rossoneri dalla Champions League, i due sono stati protagonisti di uno scontro, l'ennesimo, in diretta tv. L'ex giocatore croato ha criticato duramente l'operato della società milanista e in particolare quello dell'ex attaccante svedese, oggi senior advisor di RedBird.

"La Champions era un obiettivo. A inizio stagione volevamo vincere il campionato", ha detto Ibra dopo il deludente 1-1 di San Siro, "siamo riusciti a trionfare in Supercoppa, manca ancora la Coppa Italia. Per la storia di questo club dobbiamo puntare ai trofei. Questo Milan è il doppio più forte di quello in cui ho giocato io e con cui abbiamo vinto lo scudetto. Questa rosa a livello di qualità è migliore".

Un'analisi che non ha trovato d'accordo Zvonimir Boban, opinionista negli studi di SkySport: "Serve equilibrio nei giudizi. Quel Milan aveva un centrocampo straordinario con Bennacer, Kessié e Tonali. Aveva Saelemaekers che dava equilibrio, Theo Hernandez e Leao erano su un altro livello". Poi accusa: "Quella squadra ha vinto lo scudetto, ha raggiunto la semifinale di Champions League ed è stata smantellata".