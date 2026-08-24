circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoblù ospitano la squadra di Gattuso al Dall'Ara nella prima giornata di campionato

Gattuso - IPA
Gattuso - IPA
24 agosto 2026 | 08.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia il campionato anche per la Lazio. Oggi, lunedì 24 agosto, i biancocelesti fanno il loro esordio stagionale in Serie A contro il Bologna, allo stadio Dall'Ara. La squadra di Gattuso arriva dalla brutta eliminazione ai trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova ed è chiamata subito a riscattarsi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Bologna-Lazio in tv e streaming.

Bologna-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Lazio, in campo alle 18:30:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Bernardeschi, Moro, Ferguson; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso

Bologna-Lazio, dove vederla

La partita tra Bologna e Lazio sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Sfida disponibile in streaming sull'app di Dazn.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Bologna Lazio oggi Bologna Lazio Bologna Lazio
Vedi anche
News to go
Ape sociale, si avvicina il termine per presentare la domanda
News to go
Fermo pesca in tutto l'Adriatico, lo stop fino al 29 settembre
News to go
Autostrade, sempre più caselli senza barriere: come funzionano, pagamenti e multe
Il robot è più veloce di Bolt, nuovo 'record' sui 100 metri - Video
Esplosione all'ultimo piano di un palazzo a Perugia, crolla il tetto - Video
News to go
Piccole e medie imprese, fragilità finanziarie iniziano nella gestione dell'azienda: il dato
Sicilia, svastica con i tappetini fitness nella villa comunale di Militello
Tromba d'aria nel Lucchese, alberi caduti su auto e abitazioni - Video
Terremoto Amatrice, il giovane imprenditore agricolo: "Resto qui con la voglia di farcela"
Mercati sulla parità, record per l'oro. Mps: dubbi sul piano Lovaglio
Terremoto Amatrice, Comitato 3e36: "Soldi per ricostruzione ci sono ma gente ancora nelle casette"
Maltempo in Toscana, pioggia record nella zona di Bagnone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza