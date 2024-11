I rossoblù scendono in campo al Dall'Ara per la quinta giornata di Champions League

Torna in campo il Bologna. Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio in campionato, i rossoblù sfidano il Lille nella quinta giornata di Champions League. Obiettivo di Italiano raddrizzare una classifica che cominica a farsi complicata, per alimentare le speranze emiliane di accedere ai playoff. Il Bologna ha infatti conquistato, finora, soltanto un punto, frutto del pareggio 0-0 della prima giornata contro lo Shakhtar Donetsk.

Bologna-Lille, orario e le probabili formazioni

Il fischio d'inizio di Bologna-Lille è in programma domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 21 allo stadio Dall'Ara. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumì, Beukema, Posch; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Iling-Junior; Castro. All. Italiano

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Mandi; Bouaddi, André; Sahraoui, Gomes, Zhegrova; David. All. Genesio

Bologna-Lille, dove vederla in tv

Bologna-Lille sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile in streaming anche su NOW e sull'app SkyGo.