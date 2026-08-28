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Basket, oggi Bosnia-Italia: orario e dove vederla in tv

La Nazionale azzurra torna in campo nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali

L'Italia - Ipa/Fotogramma
L'Italia - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Italia di basket. Oggi, venerdì 28 agosto, la Nazionale allenata da Luca Banchi sfida la Bosnia - in diretta tv e streaming - in una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Si gioca allo stadio SKPC Medjan di Tuzla, vicino al confine serbo, con gli azzurri che arrivano al match da secondi dietro la Turchia e vogliono conquistare punti fondamentali per staccare il pass per la rassegna iridata.

Bosnia-Italia, orario e dove vederla in tv

La partita tra Bosnia e Italia è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport e disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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