I biancocelesti volano in Portogallo per l'ultima giornata di Europa League

La Lazio torna in campo in Europa League. Nell'ultima giornata della prima fase del torneo, i biancocelesti volano in Portogallo per sfidare il Braga oggi, giovedì 30 gennaio. La squadra di Baroni è reduce dalla vittoria europea contro la Real Sociedad e dalla cocente sconfitta contro la Fiorentina, e arriva all'appuntamento per difendere il primo posto nella classifica generale.

Già sicura della qualificazione agli ottavi, la Lazio si trova al momento prima in solitaria con 19 punti, mentre il Braga è fermo a quota 7 al 27esimo posto.

Braga-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Braga e Lazio è in programma oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Braga (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. All. Carvalhal

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Gila; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni

Braga-Lazio, dove vederla in tv

Braga-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.