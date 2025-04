Federica Brignone torna a parlare. La sciatrice azzurra, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, si è infortunata gravemente durante i campionati italiani di gigante ed è stata costretta a operarsi. Gli esami hanno infatti evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore.

"Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l'ho fatta grossa (in negativo)", ha scritto Brignone sul proprio profilo Instagram, postando una foto in cui appare sorridente dal letto d'ospedale. "Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l'equipe medica della Fisi che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me qui alla Clinica La Madonnina. Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere".