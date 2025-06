Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028. "Non posso non sottolineare l’importanza dei membri del Cio, il nostro Paese è protagonista nel mondo e loro ci rappresentano, un abbraccio ai presidenti delle Federazioni mondiali, dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo intorno a questo tavolo e impegnarci ad arrivare nei porti internazionali. Vuol dire essere presenti dove si decide e solo se ci sei puoi essere protagonista", sono state le prime parole dopo la proclamazione. "Ora ci aspettano i fatti e andremo ad eleggere una Giunta particolarmente importante, perché c’è grande cambiamento e con senso di responsabilità vi invito a votare con il cervello prima che con il cuore", ha aggiunto Buonfiglio.