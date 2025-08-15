Donald Trump e Vladimir Putin, oggi incontro in Alaska. Il presidente degli Stati Uniti e il presidente russo al tavolo il 15 agosto per un vertice che può portare al cessate il fuoco in Ucraina. Non solo la guerra tra gli argomenti in agenda. Si parlerà di sanzioni e di possibile cooperazione economica tra Washington e Mosca, con particolare attenzione alle terre rare e alle risorse naturali tra Alaska e Artico.