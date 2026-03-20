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Serie A, oggi Cagliari-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

I sardi ospitano la squadra di Antonio Conte all'Unipol Domus

De Bruyne - Fotogramma/IPA
De Bruyne - Fotogramma/IPA
20 marzo 2026 | 06.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 20 marzo, la squadra di Antonio Conte vola in trasferta a Cagliari per l'anticipo della 30esima giornata di campionato contro i sardi. Gli azzurri arrivano dal successo in rimonta contro il Lecce, mentre gli uomini di Pisacane hanno perso contro il Pisa. Ecco orario, probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

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Cagliari-Napoli, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, in campo alle 18:30:

Cagliari (3-5-2) Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

Napoli (3-4-2-1) Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Cagliari-Napoli, dove vederla

Cagliari-Napoli sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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Napoli Serie A Cagliari Napoli Cagliari Napoli oggi
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