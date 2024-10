Calcio: a Strasburgo stadio ristrutturato riciclando fusoliere degli Airbus 340

Lo Stade de la Meinau di Strasburgo (Francia), proprietà dell’Eurométropole di Strasburgo e sede della squadra di Ligue 1 Racing Club de Strasbourg Alsace, diventa il primo a utilizzare parti di fusoliere di Airbus 340 dismessi per creare barriere antisole. "Una soluzione di design innovativa e sostenibile progettata da Populous, principale studio internazionale di architettura specializzato in sport e intrattenimento", afferma una nota dello studio.

Il progetto globale di ristrutturazione dello stadio è promosso e realizzato dall’Eurométropole di Strasburgo e dai suoi partner - la Città di Strasburgo, la Région Grand Est, la Collectivité Européenne d'Alsace e il Racing Club de Strasbourg Alsace - che hanno scelto Populous (lead architect), insieme ai partner locali Rey-de-Crécy.

"Nell’ambito del progetto di ristrutturazione dello stadio, il nuovo design della Tribuna Sud - creato da Populous e dallo studio Rey-de-Crécy - prevede il taglio di sezioni di fusoliera di aerei Airbus A340 dismessi utilizzati come pannelli di ombreggiatura solare o ‘brise soleil’ sulla facciata della tribuna principale. Si tratta di una superficie totale di 4050 m² che copre l'intera parte posteriore della tribuna. Le sezioni chiare delle fusoliere creeranno un effetto elegante e scintillante, in grado di spiccare e riflettere il contesto aperto e verde del parco che circonda lo stadio de la Meinau".

"La prima delle sezioni di fusoliera prototipo è stata installata in loco, mentre i lavori sulla nuova tribuna continuano come parte della ristrutturazione complessiva dello stadio. Il progetto fa avanzare il concetto di design sostenibile per gli stadi e allarga il confronto su come il riciclo e il riutilizzo dei materiali possano migliorare la sostenibilità dei progetti su larga scala".