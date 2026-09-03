Con il ritorno delle Coppe Europee Uefa, Sky Sport si prepara a riaccendere le notti degli appassionati di calcio. Tra Champions League, Europa League e Conference League, una nuova stagione ricca di emozioni, sfide internazionali e protagonisti assoluti prenderà il via a settembre, con oltre 500 partite in diretta e una copertura editoriale rinnovata. I sogni europei stanno per riaccendere le notti nella Casa dello Sport: al via il grande spettacolo delle Coppe, che continueranno a giocare su Sky fino al 2031. La stagione riparte l’8 settembre: il calcio più bello d’Europa sarà su Sky e in streaming su Now, con 53 giornate di Uefa Champions League, Uefa Europa League e Uefa Conference League, raccontate dalla super squadra di giornalisti e talent di Sky Sport, con nuovi studi e nuovi format che esalteranno lo show delle competizioni più attese.

Saranno 7 le italiane in campo, che sfideranno le migliori squadre d’Europa in più di 500 partite live. Una stagione tutta da vivere dopo i numeri record dello scorso anno, che hanno visto circa 40 milioni di spettatori scegliere il racconto di Sky Sport per assistere alla magia del calcio europeo. Si parte forte con la massima competizione europea, che per il primo turno della league phase si giocherà su tre giorni, dall’8 al 10 settembre. In tutto, 185 delle 203 partite in diretta esclusiva, con Inter, Napoli, Roma e Como in campo contro i migliori Club del continente in un torneo che si concluderà il 5 giugno 2027 all'Estadio Metropolitano di Madrid. Grande attesa anche per Uefa Europa League e la Conference League, con tutte le 342 partite che saranno esclusiva live su Sky, anche grazie a Diretta Gol. Il 16 e il 17 settembre la prima due giorni dell’Europa League, con Milan e Juventus che inizieranno il cammino verso la finale del 26 maggio 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. La Uefa Conference League, con l'Atalanta unica italiana della competizione, partirà invece giovedì 15 ottobre, con la finale prevista per il 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.

Gli studi saranno il cuore pulsante della narrazione di Sky Sport, con una copertura editoriale capillare e rinnovata, capace di intrecciare il percorso delle squadre italiane con le storie dei grandi protagonisti del calcio internazionale. Le tre competizioni UEFA saranno raccontate come un unico grande evento distribuito nell'arco della settimana europea. Una nuova impostazione editoriale che accompagnerà tifosi e appassionati in un viaggio attraverso tutte le notti di Coppa, in un unico matchday dal martedì al giovedì, superando i confini delle singole competizioni per dare vita a un racconto continuo che metterà al centro risultati, protagonisti, emozioni e temi destinati a emergere giorno dopo giorno.

A guidare questo percorso sarà Federica Masolin, alla conduzione di Sky Calcio Show, storico brand di Sky che ritorna per accompagnare il racconto delle Coppe Europee dal primo all’ultimo gol, dai primi collegamenti del prepartita fino alle analisi della tarda serata. Un racconto che unirà studi, contributi dai campi, approfondimenti tattici – con il supporto tecnologico dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skills - e il confronto con i talent di Sky Sport, con la possibilità, in occasione delle sfide più prestigiose della stagione, di trasferire la squadra direttamente a bordo campo per vivere ancora più da vicino l'atmosfera dell'evento. A impreziosire il racconto i grandi volti di Sky Sport, che portano in studio competenza ed esperienza, oltre a decine di trofei. Una squadra composta da chi le notti europee le ha vissute da protagonista: Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban, Alessandro Florenzi, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Walter Zenga, Massimo Gobbi, Faouzi Ghoulam, Michele Padovano, Giancarlo Marocchi, Nando Orsi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Gianluca Zambrotta. Non mancherà anche quest’anno la presenza della prima firma delle coppe europee di Sky, Paolo Condò (giurato italiano per il Pallone d’Oro) e la competenza di grandi firme del giornalismo come Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Angelo Carotenuto, ai quali si aggiunge anche il nuovo prestigioso arrivo di Massimo Caputi. In collegamento da tutti i campi principali, saranno al lavoro gli inviati della squadra di Sky Sport, capitanata da Gianluca Di Marzio.

Sky Calcio Show sarà anche nei grandi stadi europei con alcuni appuntamenti speciali nel corso della stagione direttamente a bordo campo. Gli studi delle partite delle 18.45 del martedì e del mercoledì saranno affidati alla conduzione di Licia Virdis, altra novità della stagione di Sky Sport. A chiudere le grandi notti continentali sarà invece Mario Giunta con After Party - La notte dei campioni, il nuovo appuntamento dedicato anche a tutto ciò che va oltre il risultato, in particolare le grandi giocate e le grandi storie delle coppe europee, non solo alle squadre italiane. Un'occasione per rileggere le partite attraverso i grandi temi offerti dalle stesse, ma anche le piccole storie, i protagonisti più attesi e i talenti emergenti, le immagini da ricordare (e magari meno viste in precedenza) e gli aspetti più esclusivi della serata.

Tra gli ospiti della tre giorni, anche Lisa Offside, volto digital di Sky Sport, che porterà all’interno del programma tutte le curiosità da insider a bordocampo e non solo, insieme con un energico team di giornalisti di Sky Sport tra i quali Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi, Luca Mastrorilli, Niccolò Omini, telecronisti come Stefano Borghi e Federico Zancan e la presenza fissa ogni giovedì di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Chiude la giornata l’appuntamento all’1 con Goleador Europa, per riviere tutti i gol della giornata. Il racconto di Sky Sport prosegue ben oltre il fischio finale. Per tutta la settimana, Sky Sport 24 seguirà il cammino delle squadre italiane e dei principali club internazionali con notizie, collegamenti live, conferenze stampa, interviste e approfondimenti dai campi, offrendo agli appassionati un flusso costante di aggiornamenti e contenuti esclusivi. Un presidio editoriale che trova un punto di riferimento quotidiano in Euro Show, l'appuntamento delle 14 condotto da Valentina Mariani e Niccolò Omini, dedicato alle storie, ai protagonisti e ai temi che animano il calcio europeo.