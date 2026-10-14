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Malen non perdona: il Var conferma la doppietta, Roma sul 3-1

Donyell Malen trova la doppietta contro il Real Madrid dopo una splendida imbucata di Soulé. Gol inizialmente annullato per fuorigioco, ma il Var interviene e conferma la rete: la Roma allunga all’Olimpico.

Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
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14 ottobre 2026 | 22.38
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

La Roma colpisce ancora con Donyell Malen, protagonista di una giocata che fa esplodere l’Olimpico dopo qualche istante di suspense. Tutto nasce da una caduta di Bellingham in area giallorossa: il Real Madrid reclama il calcio di rigore, ma l’arbitro lascia giustamente proseguire. I giallorossi ripartono e Soulé, libero sulla trequarti destra, ha tutto il tempo per accentrarsi e inventare un filtrante perfetto per l’attaccante olandese.

Malen attacca la profondità con il tempismo dei giorni migliori, si presenta davanti a Courtois e non perdona, firmando la doppietta personale. L’assistente alza inizialmente la bandierina per fuorigioco e il gol viene annullato, ma il VAR interviene rapidamente e corregge la decisione: la posizione dell’olandese è regolare. Rete convalidata, esplode la festa romanista: Roma avanti 3-1 all’Olimpico!

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