Calcio, quote Europeo femminile: contro l'Inghilterra all'Italia serve l'impresa

C'è l'Inghilterra campione in carica tra l'Italia e la finale dell’Europeo femminile. A Ginevra, le Leonesse sono favorite per i bookie come riporta Agipronews: la loro presenza in finale si gioca a 1,23 su planetwin365, quella delle azzurre a 3,75. L'Inghilterra è avanti anche nelle quote per il successo al 90': l'1 è infatti in lavagna a 1,50 su 888sport, mentre pareggio e affermazione della squadra di Soncin sono proposte rispettivamente a 4,40 e 6,40. L'Inghilterra ha vinto sette degli ultimi dieci scontri diretti contro l'Italia e in tre degli ultimi quattro successi ci sono state almeno tre reti complessive: l'Over è ancora in pole a 1,62, mentre l'Under vale 2,15. Il 2-0 a favore delle campionesse in carica è ritenuto il risultato esatto più probabile, proposto a 7,60, mentre 1-0 e 2-1 valgono nell'ordine 8 e 8,20. Tra i pareggi l'1-1 (8,40) è considerato più probabile dello 0-0 (15), mentre le quote virano verso l'alto in caso di successo della squadra di Soncin: sono proposti a 18, infatti, sia lo 0-1 sia l'1-2, risultati delle due vittorie ottenute finora in Svizzera.

Cristiana Girelli, tre gol in quattro partite (realizzati tra l'altro tutti a Ginevra, la sede della semifinale), è considerata la marcatrice più probabile: una rete del capitano si gioca a 3,75, quella di Bonansea a 4,50, la prima firma di Cantore a 5,50. Nell'Inghilterra, riflettori puntati su Alessia Russo, mamma inglese e papà italiano: un gol dell'attaccante dell'Arsenal è fissato a 2,05, quello della talentuosa Lauren James - sorella del capitano del Chelsea Reece - a 2,30. In rampa di lancio anche la 19enne Agyemang, decisiva contro la Svezia, la cui rete è proposta a 2,60.