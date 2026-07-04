circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, oggi Canada-Marocco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Iniziano gli ottavi di finale

Achraf Hakimi - Ipa/Fotogramma
Achraf Hakimi - Ipa/Fotogramma
04 luglio 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Canada sfida il Marocco ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale 'di casa' affronta quella africana - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Paraguay e Francia.

Canada-Marocco, orario e probabili formazioni

La sfida tra Canada e Marocco è in programma oggi, sabato 4 luglio, alle ore 19. Ecco le probabili formazioni:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Promise. Ct. Marsch.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Salah-Eddine, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct. Ouahbi.

Canada-Marocco, dove vederla in tv

Canada-Marocco sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva Dazn. Il match si potrà seguire in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
canada marocco canada marocco canada marocco oggi canada marocco dove vederla tv canada marocco probabili formazioni mondiali 2026
Vedi anche
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi, il ballo dopo il primo 'sì' - Video
D'Ancona (sindaco Pantelleria): "Isola strategica nel Mediterraneo" - Video
Ucraina, attacco russo su una piscina: l'esplosione nel video delle telecamere di sicurezza
Paura in Usa, spari in un centro commerciale in Michigan: il video delle persone in fuga
Denunciato giovane a Venezia, sul tetto di un vaporetto per bravata social - Video
La Russa: "Valorizzare ulteriormente il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo"
Rai, Salvo Sottile al posto di Milo Infante: "Ci siamo mandati messaggi"
Papa a Lampedusa, Ong denunciano: "Ma non andrà nell'hotspot, buco nero dell'isola"
Ad Ancona i Palinsesti Rai, tra conferme, novità e possibili sorprese
Funerali di Khamenei, le lacrime di Ghalibaf e la reazione di Araghchi - Video
Case di Comunità alla prova dei fatti, ecco come funziona una struttura - Video
Piano casa, novità e impatto sull'emergenza abitativa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza