circle x black
Cerca nel sito
 

Vince 2-0, poi subisce tre gol in nove minuti: serata da incubo per Cannavaro

L'Uzbekistan è stato battuto dalla Russia per 3-2 in amichevole

Fabio Cannavaro - Ipa/Fotogramma
Fabio Cannavaro - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
13 novembre 2026 | 12.50
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Una serata da incubo per Fabio Cannavaro. L'ex difensore e capitano azzurro, oggi ct dell'Uzbekistan, ha subito una rimonta choc dalla Russia nell'amichevole giocata ieri. La squadra allenata da Cannavaro si ritrovava in vantaggio per 2-0 a venti minuti dalla fine, ma in soli nove minuti ha subito tre gol e la rimonta che ha decretato la vittoria russa.

L'Uzbekistan aveva trovato il vantaggio dopo soli cinque minuti con l'autorete di Melekhin e il raddoppio grazie al gol di Karimov. Quando la Nazionale asiatica sembrava avere in mano la partita però l'ex Atalanta Miranchuk, entrato dalla panchina, segna al 70' e riapre tutto.

Qui inizia la rimonta russa, che si completa poi con altri due gol proprio di Miranchuk, a segno al 75' e al 79'. Una tripletta che ribalta il risultato in soli nove minuti e regala un finale amaro a Cannavaro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Truffe ad anziani nel Nord Italia, carabinieri recuperano pacchi con oro, denaro e pistole a Napoli - Video
Microsoft, problemi per Outlook, Copilot e Teams - Video
News to go
Maltempo, allerta rossa in Toscana
Allarmi bomba, studenti romani: "La mail non era credibile ma c'è un po' di angoscia" - Video
Maxi rissa fra lottatori Mma, le immagini della scazzottata in un hotel di Dubai
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza