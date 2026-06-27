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Capo Verde fa festa, 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi: sfiderà l'Argentina

La Spagna batte l'Uruguay per 1-0, la selezione africana è seconda nel Gruppo H e supera il turno

Capo Verde in festa - (Fotogramma)
Capo Verde in festa - (Fotogramma)
27 giugno 2026 | 05.44
Redazione Adnkronos
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Capo Verde ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Il pareggio per 0-0 contro l'Arabia Saudita a Houston, nel match della terza giornata del Gruppo H, regala il secondo posto alla selezione africana, alla prima partecipazione alla World Cup. Con 3 punti, Capo Verde si piazza alle spalle della Spagna, prima a quota 7 grazie al successo per 1-0 contro l'Uruguay, terzo con 2 punti come l'Arabia e eliminato. Capo Verde vola ai sedicesimi e affronterà l'Argentina campione del mondo.

Nell'ultimo turno del girone, tutto o quasi viene deciso dall'unico gol messo a segno: lo realizza la Spagna con Baena, in rete al 42' contro l'Uruguay. Il merito, o la colpa, è soprattutto di Muslera: il portiere della Celeste confeziona una papera doc, lasciandosi sfuggire la conclusione centrale che vale l'1-0 per le Furie Rosse in un match bloccato e poco spettacolare.

Nell'altro match, Capo Verde compie l'impresa senza quasi mai tirare in porta. Per vedere la prima conclusione bisogna aspettare il 58' per vedere all'opera Al Owais: l'estremo difensore saudita non ha nessun problema sul tentativo di Monteiro. Non succede granché nemmeno dalle parti di Vozinha: il portiere capoverdiano si sporca i guanti al 67'. La partita si accende parzialmente nel finale: l'Arabia si sbilancia alla ricerca del gol vittoria, Capo Verde trova spazi per ripartire ma non affonda il colpo. Vozinha al 92' compie l'ultimo intervento per blindare il punto d'oro: finisce 0-0 e per la selezione del ct Bubista è festa grande.

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