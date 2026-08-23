"Trovatemi di meglio". Thomas Ceccon 'alza la voce' su X. La stella del nuoto azzurro pubblica un messaggio sul social rivendicando i risultati ottenuti sin qui in una carriera di altissimo livello. Il 25enne è reduce dall'avventura agli Europei di Parigi dove ha conquistato 2 medaglie d'argento (100 dorso e 4x100 mista maschile) e 2 di bronzo (200 dorso e 4x100 stile libero mista), stabilendo anche un nuovo record italiano. Durante la rassegna continentale e nei giorni successivi Ceccon, apprezzatissimo da ammiratori e appassionati anche per l'approccio ai media e alle interazioni, si è distinto per la presenza 'leggera' e ironica sui social. Ha scherzato con Apostolos Christou, il nuotatore greco che lo ha battuto per 1 solo centesimo nei 100 dorso, e si è avvicinato al mondo delle bocce, con uno scambio social con la federazione, dopo un commento sull'oro europeo solo sfiorato: "Andarci vicino conta solo a bocce".

Nn mi piace vantarmi di quello che ho fatto nella mia carriera ma questo è per quelli che criticano e dicono che parlo troppo sui social.

25 anni.

Trovatemi di meglio. pic.twitter.com/2QQ0gusEii — Thomas Ceccon (@ThomasCeccon01) August 22, 2026

Tutto questo, evidentemente, ha alimentato qualche critica ingiustificata nei confronti del nuotatore. E Ceccon, alla fine, ha risposto. "Non mi piace vantarmi di quello che ho fatto nella mia carriera ma questo è per quelli che criticano e dicono che parlo troppo sui social. 25 anni. Trovatemi di meglio", scrive pubblicando il suo palmares in cui spiccano 4 medaglie olimpiche (compreso un oro) e 9 medaglie ai Mondiali (con 3 ori).