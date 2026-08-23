La stella del nuoto azzurro pubblica il palmares per rispondere alle critiche
"Trovatemi di meglio". Thomas Ceccon 'alza la voce' su X. La stella del nuoto azzurro pubblica un messaggio sul social rivendicando i risultati ottenuti sin qui in una carriera di altissimo livello. Il 25enne è reduce dall'avventura agli Europei di Parigi dove ha conquistato 2 medaglie d'argento (100 dorso e 4x100 mista maschile) e 2 di bronzo (200 dorso e 4x100 stile libero mista), stabilendo anche un nuovo record italiano. Durante la rassegna continentale e nei giorni successivi Ceccon, apprezzatissimo da ammiratori e appassionati anche per l'approccio ai media e alle interazioni, si è distinto per la presenza 'leggera' e ironica sui social. Ha scherzato con Apostolos Christou, il nuotatore greco che lo ha battuto per 1 solo centesimo nei 100 dorso, e si è avvicinato al mondo delle bocce, con uno scambio social con la federazione, dopo un commento sull'oro europeo solo sfiorato: "Andarci vicino conta solo a bocce".
Nn mi piace vantarmi di quello che ho fatto nella mia carriera ma questo è per quelli che criticano e dicono che parlo troppo sui social.— Thomas Ceccon (@ThomasCeccon01) August 22, 2026
25 anni.
Trovatemi di meglio. pic.twitter.com/2QQ0gusEii
Tutto questo, evidentemente, ha alimentato qualche critica ingiustificata nei confronti del nuotatore. E Ceccon, alla fine, ha risposto. "Non mi piace vantarmi di quello che ho fatto nella mia carriera ma questo è per quelli che criticano e dicono che parlo troppo sui social. 25 anni. Trovatemi di meglio", scrive pubblicando il suo palmares in cui spiccano 4 medaglie olimpiche (compreso un oro) e 9 medaglie ai Mondiali (con 3 ori).