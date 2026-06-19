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Cerundolo, paura al Queen's: pallina lo colpisce alla gola - Video

Il tennista argentino è riuscito comunque a battere Fery

Francisco Cerundolo - Ipa/Fotogramma
Francisco Cerundolo - Ipa/Fotogramma
19 giugno 2026 | 20.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura per Francisco Cerundolo al Queen's. Oggi, venerdì 19 giugno, il tennista argentino ha battuto il britannico Arthur Fery nei quarti di finale dell'Atp 500 di Londra, torneo preparatorio a Wimbledon 2026, a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica, in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 3-6, 6-4 al termine di una partita caratterizzata da alcuni momenti di panico.

Durante uno scambio infatti, Cerundolo è salito a rete per colpire con una volée, ma è stato centrato dal passante di rovescio di Fery, che lo ha colpito alla gola. L'argentino è quindi collassato a terra tenendosi il collo, con il britannico che ha subito superato la rete ed è andato a sincerarsi delle condizioni dell'avversario.

Dopo qualche secondo a terra, dove Cerundolo è stato raggiunto dal giudice di sedia e dallo staff medico, l'argentino si è rialzato ed è tornato in campo, tra gli applausi del Queen's.

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