Il tennista argentino è riuscito comunque a battere Fery
Paura per Francisco Cerundolo al Queen's. Oggi, venerdì 19 giugno, il tennista argentino ha battuto il britannico Arthur Fery nei quarti di finale dell'Atp 500 di Londra, torneo preparatorio a Wimbledon 2026, a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica, in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 3-6, 6-4 al termine di una partita caratterizzata da alcuni momenti di panico.
Nasty scenes, but Fran's okay #HSBCChampionships pic.twitter.com/V0MBYFrbPr— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2026
Durante uno scambio infatti, Cerundolo è salito a rete per colpire con una volée, ma è stato centrato dal passante di rovescio di Fery, che lo ha colpito alla gola. L'argentino è quindi collassato a terra tenendosi il collo, con il britannico che ha subito superato la rete ed è andato a sincerarsi delle condizioni dell'avversario.
Dopo qualche secondo a terra, dove Cerundolo è stato raggiunto dal giudice di sedia e dallo staff medico, l'argentino si è rialzato ed è tornato in campo, tra gli applausi del Queen's.