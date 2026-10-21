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Champions League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

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Tornano in campo Inter e Como, in serata il big match Bayern Monaco-Arsenal

L'allenatore dell'Inter Chivu - IPA
L'allenatore dell'Inter Chivu - IPA
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21 ottobre 2026 | 06.41
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la massima competizione europea è di nuovo protagonista con la terza giornata. Occhi puntati sull'Inter, a caccia del primo successo stagionale nella fase campionato a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, e sul Como, che ospiterà il Manchester United al Sinigaglia dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Feyenoord a Rotterdam. Grande attesa anche per il big match tra Arsenal e Bayern Monaco. Ecco il programma delle partite di giornata e dove vederle in tv e streaming.

Champions League, le partite di oggi

Ecco tutte le partite di Champions in programma oggi, mercoledì 21 ottobre:

Alle ore 18:45

Como – Manchester United

Lille – Galatasaray

Alle ore 21

Aston Villa – Viking

Club Brugge – Lens

Bayern Monaco – Arsenal

Inter – Shakhtar Donetsk

Real Madrid – Lipsia

Real Betis – Feyenoord

Sporting – Lask

Champions, dove vedere le partite di oggi

Le partite di oggi di Champions League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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