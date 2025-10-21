Champions League, alla Juventus in piena crisi tocca il Real Madrid

La Juventus torna a calcare il palcoscenico della Champions League e, in un momento di grande difficoltà per i bianconeri, non poteva arrivare avversario peggiore. La squadra di Tudor, infatti, dovrà vedersela con il Real Madrid al Santiago Bernabeu, di certo non il momento migliore per affrontare i 15 volte vincitore della competizione. La Vecchia Signora non vince da oltre un mese e, dopo due pareggi nelle prime due giornate della fase campionato, una sconfitta contro i Blancos renderebbe complicatissima la rincorsa a un posto nella fase a eliminazione diretta. Al contrario, il Real ha vinto le prime due gare nella competizione e, per gli esperti di Sisal, può centrare la terza vittoria consecutiva: la squadra di Xabi Alonso, infatti, è avanti a 1,44, in salita la strada della Juventus, la cui vittoria al Bernabeu è data a 7 volte la posta, il pareggio vale 4,75. Possibile che entrambe le squadre vadano a segno, opzione a 1,75, e che i gol totali siano più di 3, a 1,57. Osservato speciale, Kylian Mbappè, capocannoniere della competizione con 5 reti totali e già a quota 15 gol in stagione: la rete del campione francese è a 1,80. Nella Juventus, il primo indiziato a finire sul tabellino marcatori è David, che segnò al Real Madrid nella scorsa stagione con la maglia del Lille: la sua marcatura è a 3,75, a pari quota sia Vlahovic che Openda.

Sfida più alla portata per l’Atalanta con lo Slavia Praga, che nell’ultimo match di Champions ha rimediato un secco 3-0 a San Siro dall’Inter. La Dea, ancora imbattuta in Serie A, cerca tre punti preziosi per la classifica e per centrare l’obiettivo sedicesimi. Per gli esperti di Sisal, i bergamaschi sono nettamente favoriti, a 1,44, si sale a 6,50 per il successo dei cechi, il pareggio è a 4,75. Sono attesi diversi gol, tanto che l’Over 2,50 è a 1,52, con l’Atalanta che può vincere per 2 -0 o per 2 -1, i risultati più probabili, entrambi a 8,00. Occhi puntati su Krstovic, l’attaccante montenegrino è andato a segno due volte in campionato ma in Champions è ancora a secco: la sua prima rete nella competizione vale 1,75, con una doppietta a 5,00. Nello Slavia lo spauracchio davanti è Chory, attaccante ceco dai tanti gol, anche se nessuno in Champions in questa stagione: l’ipotesi di una sua marcatura è a 5,00.