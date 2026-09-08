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Champions League, inizia la prima giornata: tutte le partite di oggi e dove vederle in tv

Torna protagonista la massima competizione europea

Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
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08 settembre 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League. Oggi, martedì 8 settembre, la massima competizione europea torna protagonista con la prima giornata, che vedrà l'Inter impegnata al Bernabeu contro il Real Madrid, mentre domani ci sarà l'esordio del Napoli contro l'Arsenal e giovedì quello di Roma e Como, rispettivamente contro Fenerbahce e Lipsia. Ecco il programma completo con tutte le partite di oggi.

Champions League, le partite di oggi

Tutte le partite di oggi, martedì 8 settembre:

18.45 Aek Atene-Lask

18.45 Club Brugge-Aston Villa

21.00 Borussia Dortmund-Villarreal

21.00 Porto-Manchester City

21.00 Lille-Betis

21.00 Real Madrid-Inter

Champions League, dove vederla in tv

Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.

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