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Champions League, i risultati di oggi: successi per Aston Villa e Aek, in campo Porto-City

La squadra di Emery supera il Brugge 3-2 in trasferta, i greci battono 1-0 il Lask

Abraham - IPA
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08 settembre 2026 | 21.29
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Sono di Aston Villa e Aek Atene i primi due successi della Champions League 2026-27 oggi, martedì 8 settembre. Gli inglesi di Unay Emeri vincono in trasferta contro il Club Brugge per 3-2, grazie alle reti - tutte nel primo tempo - di McGinn, Buendia e Jackson. L'Aek Atene trova i tre punti contro il Lask con il minimo sforzo: a firmare il successo per 1-0 con gli austriaci è l'ex Serie A Razvan Marin, visto in Italia con le maglie di Cagliari ed Empoli.

Champions, i risultati di oggi

In campo stasera Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal e Lilla-Betis.

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