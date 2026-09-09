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Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

Tornano in campo i campioni in carica del Psg. In serata il big match Liverpool-Atletico

Kvaratskhelia - IPA
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09 settembre 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
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Seconda giornata di partite per la Champions League 2026-27 oggi, mercoledì 9 settembre. Dopo il successo del Real Madrid contro l'Inter, tocca al Napoli di Massimiliano Allegri: in serata, gli azzurri saranno impegnati al Maradona contro l'Arsenal. Debuttano stasera anche i campioni in carica del Psg, il Barcellona e il Liverpool, che affronterà l'Atletico Madrid in una delle sfide più attese del primo turno. Ecco le partite di Champions di oggi e dove vederle in tv e streaming.

Champions League, le partite di oggi

Ecco le partite di oggi, mercoledì 9 settembre, in Champions League:

18:45 — Barcellona-Feyenoord

18:45 — Stoccarda-Viking

21 — Liverpool-Atletico Madrid

21 — Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava

21 — Sporting CP-Galatasaray

21 — Napoli-Arsenal

Champions League, dove vedere partite di oggi

Tutte le partite di Champions League in programma oggi, tranne Napoli-Arsenal, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW. Napoli-Arsenal sarà invece trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Prime Video.

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