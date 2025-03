Champions, Spike Lee a San Siro per seguire Inter-Feyenoord

Spike Lee, famoso regista e produttore cinematografico americano, è anche un appassionato di calcio e tifoso dell'Inter. Una passione che esprime frequentemente e che lo ha portato a San Siro, con tanto di tura nerazzurra d'ordinanza, per seguire la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i nerazzurri e gli olandesi del Feyenoord, dopo l'incontro a Milano con Adriano Celentano. Il legame di Spike Lee con il club nerazzurro lo ha anche dichiarato apertamente dicendo "l'Inter per me è una passione. Ho imparato tanto da questo club, sia nel calcio che nello stile di vita".