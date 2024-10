Città Sport Cultura e Totti Soccer Academy insieme per Latina

Dopo neanche un mese dall’apertura dell’attività di scuola calcio a 5 e perfezionamento tecnico calcio per settori maschile e femminile, la Premier Soccer Academy diventa partner della Totti Soccer Academy presso il nuovo circolo sportivo Premier Sporting Club. “E’ la condivisione degli stessi valori che mi ha spinto di scegliere e cercare l’accademia e la scuola calcio di un campione come Francesco Totti. Aggregazione, socialità e voglia di stare insieme con l’obiettivo di distinguersi per i contenuti tecnici e morali, per le esperienze proposte ai giovani calciatori della provincia e alle loro famiglie riuscendo così a far parte di un network prestigioso a livello nazionale. Garantire il meglio ai giovani della provincia trasformando le loro esperienze in un periodo di crescita con attenzione alle loro esigenze e alle metodologie. L'idea nasce dalla volontà di integrare le due discipline: calcio a 5 e perfezionamento tecnico calcio, a partire dall'attività di base, così da rendere ancora più completo il percorso di crescita dei giovani calciatori, fornendo loro tutte le abilità che l’academy e questo nuovo accordo riescono a trasmettere”, dichiara Stefano Pedrizzi.

Dunque, un altro nuovo progetto di Csc attuato secondo principi e procedimenti finalizzati a promuovere la cultura dello sport attraverso l’insegnamento del gioco del calcio e diretto da quattro eccellenze del mondo del calcio pontino, quattro professionalità al servizio del territorio: Roberto Martin (calcio a 5) Juan Distefano e Fabio Sorrentino (perfezionamento tecnico calcio) Giovanni Farina (calcio femminile). Protagonisti saranno anche giovani allenatori come Tommaso De Marchis, Alessio Vidali ed Enrico Rosati.

Il sodalizio, infatti, prevede una serie di collaborazioni ed iniziative tra le professionalità pontine e quelle della Totti Soccer Academy capitanati dal Direttore Generale Claudio D’Ulisse. Corsi webinar, interventi tecnici, team tour di formazione e meeting tecnici nonché camp natalizi, camp estivi e progetti di inclusione per i diversamente abili. Un innovativo metodo per il territorio che prevede, in un ambiente sano, non solo il settore maschile ma anche il femminile considerato un importante strumento per la promozione di valori positivi nella società grazie al quale verranno coinvolte le calciatrici del territorio, i genitori, i tifosi, gli appassionati, delle scuole e della provincia stessa attraverso un’intensa attività di comunicazione e formazione con l’ausilio di esperti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Club Nazionali. La mission è quella di sensibilizzare il più grande numero di persone sulle tematiche che girano intorno al calcio femminile: solidarietà, contrasto alla violenza sulle donne, salute e prevenzione.

“Abbiamo deciso di investire su una struttura che possa permettere a tutti di praticare lo sport preferito, condividere le proprie passioni ed avere cura del proprio benessere. Un impegno grazie al quale, creiamo posti di lavoro, divulghiamo la cultura dello sport con il coinvolgimento di eccellenze e professionalità nazionali ed internazionali ed aiutiamo a crescere l’economia della nostra città; siamo solo all’inizio di un lungo percorso, non semplice ma con il quale, grazie alla collaborazione tra il privato, le istituzioni e le associazioni del terzo settore come Città Sport Cultura, sono certo raggiungeremo grandi successi", dichiara Salvatore Bianchi titolare del Premier Sporting Club.

I giovani di Latina quindi, non solo avranno la possibilità di allenarsi in un nuovo campo con tappeto in erba sintetica di ultima generazione specificatamente studiato per applicazioni sportive ma, avranno a disposizione una ampia palestra innovativa, cinque campi da padel, un’area per gli sport da sabbia, un’area performance, una piscina ed una zona bar e ristorante a disposizione. I corsi sono già iniziati presso la struttura di Latina e sono ancora aperte le iscrizioni per i ragazzi dai 6 ai 18 anni. Per iscriversi basterà recarsi tutti i giorni presso la segreteria del circolo sportivo. A due passi da Latina, sulla Pontina al Km 74,800 direzione Sabaudia…i presupposti ci sono tutti, chissà se un giovane pontino, ora che c’è la possibilità, si giocherà bene questa entusiasmante partita che lo potrà far diventare un campione come lo è stato Francesco Totti?