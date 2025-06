Claudio Ranieri non sarà il ct della Nazionale. L'ex allenatore della Roma ha detto dunque no alla proposta di guidare gli azzurri dopo l'esonero di Luciano Spalletti.

A quanto apprende l'Adnkronos il 73enne tecnico ha rinunciato preferendo dedicarsi a tempo pieno al ruolo di advisor della Roma. L'ex allenatore giallorosso lo ha comunicato al presidente della Figc Gabriele Gravina che nei giorni scorsi aveva ricevuto l'ok di Dan Friedkin per ricoprire il doppio ruolo. Lo stesso Gravina aveva sottoposto a Friedkin un memorandum con i chiarimenti richiesti che avrebbero reso compatibili i due incarichi. Ranieri si era detto entusiasta ma poi ha ritenuto di non percorrere più questa strada per dedicarsi anima e corpo alla causa giallorossa.