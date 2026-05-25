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Cobolli-Pellegrino: orario, precedenti e dove vederla in tv

Derby azzurro nel primo turno del Roland Garros

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
25 maggio 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Derby azzurro al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, Flavio Cobolli sfida Andrea Pellegrino - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam di Parigi. Il tennista romano arriva dall'eliminazione al terzo turno degli Internazionali d'Italia, dove si è arreso all'argentino Tirante, mentre Pellegrino si è spinto fino agli ottavi di finale prima di essere eliminato da Jannik Sinner.

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Cobolli-Pellegrino, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Pellegrino è in programma oggi, lunedì 25 maggio, non prima delle ore 18. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Cobolli che guida il parziale con tre vittorie a una.

Cobolli-Pellegrino, dove vederla in tv

Cobolli-Pellegrino , come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Riproduzione riservata
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