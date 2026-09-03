Flavio Cobolli torna protagonista agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l'australiano Tristan Schoolkate - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana all'esordio, mentre Schoolkate ha superato Basavareddy.

Cobolli-Schoolkate, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Schoolkate è in programma oggi, giovedì 3 settembre, non prima delle ore 20. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di New York che sarà quindi il loro primo incrocio.

Cobolli-Schoolkate, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.