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US Open, oggi Cobolli-Schoolkate: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta l'australiano nel secondo turno dello Slam americano

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
03 settembre 2026 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna protagonista agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l'australiano Tristan Schoolkate - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana all'esordio, mentre Schoolkate ha superato Basavareddy.

Cobolli-Schoolkate, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Schoolkate è in programma oggi, giovedì 3 settembre, non prima delle ore 20. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di New York che sarà quindi il loro primo incrocio.

Cobolli-Schoolkate, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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