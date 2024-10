Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto a Osaka. La tennista azzurra, nel torneo Wta 250 in Giappone, ha infatti battuto la francese Jessika Ponchet in tre set, con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6. Agli ottavi di finale Cocciaretto, numero 50 del mondo, affronterà la padrona di casa Ito, vincente contro la statunitense Kenin.

In campo, oltre a Cocciaretto, anche Lucia Bronzetti, che ha superato in due set la spagnola Bucsa 6-4, 6-4. Al prossimo turno per l'azzurra ci sarà la sfida all'olandese Lamens.