La Colombia batte 1-0 l'Uruguay nella semifinale di Coppa America 2024 a Charlotte e si qualifica per la finale contro l'Argentina. La rete decisiva del match è stata realizzata da Jefferson Lerma al 39'. Nel recupero del primo tempo, l'espulsione di Daniel Munoz ha lasciato la Colombia in 10 uomini.

Darwin Nunez having a scrap with the Colombia fans in the stands after the gamepic.twitter.com/CCPF7rngB1