L'Atalanta vince in rimonta 2-1 a Como, grazie alla doppietta di Mateo Retegui nella ripresa, trova la prima vittoria in campionato del 2025 e sale a 46 punti in classifica, al terzo posto. La squadra di Fabregas gioca una buona gara per larghi tratti ma subisce due reti simili ed è costretta al ko che lascia la squadra a 22 punti. Nel Como Fabregas sceglie dal 1' in difesa Engelhardt, Kempf e Dossena, mentre Da Cunha e Perrone agiranno in mediana. Sulla trequarti torna dal primo minuto Nico Paz con Strefezza alle spalle di Diao. Mentre Gasperini davanti a Carnesecchi schiera Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Tandem d'attacco formato da Lookman e Retegui con Samardzic a supporto.

Il match

Il Como parte bene e al 30' passa: Fadera dalla sinistra mette un pallone teso in mezzo, Nico Paz di prima calcia con il mancino e la piazza sotto la traversa per l'1-0. L'Atalanta prova a reagire ma non riesce a trovare la porta. Il Como ci prova ancora con Nico Paz ad inizio ripresa ma senza successo. Al 56' i nerazzurri trovano il pareggio: sul cross dalla sinistra di Brescianini, Retegui calcia al volo all'angolo alla sinistra di Butez e trova l'1-1. L'Atalanta continua a spingere e al 69' va in gol Lookman su un'invenzione di Ederson ma l'arbitro Pairetto annulla per fuorigioco.

Il gol del sorpasso arriva un minuto dopo. Al 70' Brescianini pesca uin area Retegui che controlla e con il destro trova l'angolo per il 2-1. Il Como accusa il colpo e rischia di subire il tris. All'80' Ederson in profondità trova De Ketelaere che solo davanti a Butez gli calcia addosso, vince due rimpalli e alla fine calcia in rete ma il gol viene annullato dopo un check al Var per un tocco di mano dell'attaccante. Nel recupero ci prova ancora Nico Paz dal limite ma il pallone viene deviato e finisce in angolo.