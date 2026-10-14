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Conference League, oggi Atalanta-Pafos: orario probabili formazioni e dove vederla in tv

I bergamaschi affrontano i ciprioti all'esordio nella terza competizione europea

Maurizio Sarri - Ipa
Maurizio Sarri - Ipa
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14 ottobre 2026 | 23.23
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Match d'esordio per l'Atalanta in Conference League. Oggi, giovedì 15 ottobre, i bergamaschi ospitano i ciprioti del Pafos - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena nella prima giornata della terza competizione europea. La squadra guidata in panchina da Maurizio Sarri è reduce dalla vittoria di lunedì per 3-1 contro il Venezia in un match della sesta giornata di Serie A che ha interrotto una serie di 3 sconfitte di fila in campionato.

Atalanta-Pafos, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Pafos è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolašinac, Bernasconi; Kessié, Éderson; De Ketelaere, Samardžić, Elmas; Scamacca. Allenatore: Maurizio Sarri.

PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno Felipe, David Luiz, Mmaee, Nikolas Iōannou; Šunjić, Pêpê; Correia, Lelê, Sema. Allenatore: Ricardo Sá Pinto.

Atalanta-Pafos, dove vederla in tv

La partita Atalanta-Pafos sarà trasmessa in diretta su Sky. Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e NowTV

Riproduzione riservata
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atalanta pafos conference league sarri
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