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Conte e il futuro, chiama la Juve? "Voglio andare dove non si vince da un po'"

Il tecnico salentino è libero dopo i due anni trascorsi a Napoli

Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
05 ottobre 2026 | 10.38
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Antonio Conte 'chiama' la Juventus? Il tecnico salentino, libero dopo l'esperienza al Napoli, ha parlato del suo futuro, ripromettendosi di riportare trofei in un club che non vince da un po': "Se arrivi in un club la cui storia parla da sé, una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie, puoi onorarla in un solo modo: avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi, qualora non ci riesca già oggi", ha detto in un'intervista a The Athletic.

"So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti, quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: 'Ca**o, possiamo vincere'. Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia", ha continuato Conte, che ha poi lasciato un indizio sul suo futuro, "mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere".

L'identikit, insomma, è chiaro, anche senza fare nomi: "Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma per competere. Il Napoli? Sono stati due anni fantastici, è stata un'esperienza meravigliosa, ma ho speso molte energie e non è stato facile".

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