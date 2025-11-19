circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa Davis, Italia-Austria interrotta a metà del primo match. Cosa è successo

Stop a metà del primo match dei quarti di finale tra gli azzurri e gli austriaci alla Supertennis Arena di Bologna

Berrettini - Fotogramma/IPA
Berrettini - Fotogramma/IPA
19 novembre 2025 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Italia-Austria, quarti di finale di Coppa Davis, interrotta nel corso del primo match tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov. Ma cosa è successo? Dopo alcuni stop ai match visti durante l'ultima edizione delle Atp Finals a Torino, stavolta lo stop è legato a problemi tecnici. In particolare, un problema di illuminazione alla Super Tennis Arena di Bologna Fiere (si sono accese delle luci in più e l'illuminazione sul campo non è uniforme). Il match dovrebbe ricominciare a breve: i tecnici sono al lavoro per ripristinare le condizioni ideali per la ripresa della prima partita, in cui Berrettini ha vinto il primo set.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Italia Austria Italia austria ferma Italia Austria Davis Coppa Davis
Vedi anche
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza