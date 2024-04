Al via alle 21 l'andata delle semifinali tra Juve e Lazio all'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nonostante la sconfitta all’ultimo secondo con i ragazzi di Tudor appena tre giorni fa, i bianconeri partono favoriti. I ragazzi di Allegri hanno una striscia aperta di 4 eliminazioni consecutive nei confronti dei capitolini i quali però si affidano alla storia: nelle ultime 3 semifinali in cui hanno incrociato i torinesi non solo i biancocelesti hanno passato il turno ma hanno poi vinto la Coppa.