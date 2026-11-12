Stephen Curry non è certo uno che ama alimentare polemiche o rispondere pubblicamente a ogni provocazione. Questa volta, però, il silenzio non era un'opzione. La guardia dei Golden State Warriors ha deciso di intervenire con un video pubblicato sui social per prendere posizione contro le dichiarazioni degli ex giocatori Nba, Gilbert Arenas e Nick Young, protagonisti di alcune uscite pesantemente critiche nei confronti di sua moglie, Ayesha Curry. Al centro della discussione c'è una scena di 'Second Chance Holiday', commedia romantica uscita il 5 novembre nella quale Ayesha recita accanto a Matthew Daddario. Il bacio tra i due attori, previsto dalla sceneggiatura, è diventato il pretesto per una serie di commenti decisamente poco eleganti durante il podcast 'We Said What We Said'.

Arenas, in particolare, ha definito Ayesha una sorta di punto debole della famiglia Curry, contestandole un atteggiamento che, a suo giudizio, non sarebbe in linea con quello delle mogli di altre grandi stelle dello sport americano. Nel suo intervento ha tirato in ballo personalità come la moglie di Michael Jordan, Cookie Johnson e Savannah James, sostenendo che le compagne dei campioni dovrebbero limitarsi a rimanere nell'ombra, senza esporsi pubblicamente. Sulla stessa linea si è inserito anche Nick Young, mentre LeSean McCoy, ex running back della Nfl, ha rincarato la dose nel corso del programma Speakeasy. Secondo McCoy, sarebbe contraddittorio per Ayesha cercare maggiore visibilità e poi mostrarsi in una scena romantica con un altro uomo, nonostante il marito sia uno dei più grandi cestisti della storia.

Parole che non sono passate inosservate a Stephen Curry. Il quattro volte campione Nba ha scelto di rispondere senza alzare i toni, ma facendo capire chiaramente quanto la vicenda lo abbia infastidito. "Generalmente non presto attenzione a queste chiacchiere, e lo stesso vale per Ayesha. Stavolta, però, avete superato il limite, perché state cercando di sminuire ciò che mia moglie ha costruito e i risultati che ha raggiunto. Questo non mi sta bene. È una questione che apre una riflessione più ampia su come considerate le donne in questo mondo e su ciò che, secondo voi, possono o non possono fare. Evidentemente non avete nemmeno chiaro come funzioni il lavoro di un attore". Una presa di posizione accompagnata da una stoccata finale: "Grazie per la pubblicità gratuita".