Dal 17 al 23 giugno al Foro Italico torna l'Italy Major Premier Padel

Dalle qualificazioni di sabato 15, alle finali di domenica 23 giugno, il grande padel tornerà a Roma con il Bnl Italy Major Premier Padel: grazie al lavoro congiunto tra la Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute e Roma Capitale, l’Italia si conferma tra le privilegiate nazioni scelte da Premier Padel e dalla Federazione Internazionale Padel per organizzare alcuni tra i più grandi, importanti e iconici eventi mondiali dedicati a questa disciplina.

Nove i campi (tra cui il Centrale) a disposizione del più atteso torneo dell’estate padelistica, uno dei quattro maggiori tornei al mondo con Doha, Parigi e Acapulco: 134 match in 9 giorni, per uno spettacolo garantito dalla formula combined – con donne e uomini in contemporanea (main draw maschile a 56 coppie, femminile a 48) – che verrà riproposta dopo la storica prima assoluta dello scorso anno.

Cresce l’attesa, così come la caccia al biglietto per questa terza edizione dell’evento che vedrà nuovamente in gara tutti i più forti e le più forti giocatrici del circuito internazionale, per contendersi uno dei quattro titoli più prestigiosi al mondo. In pole position ci sarà la coppia numero uno composta da Arturo Coello e Agustin Tapia che nel 2023 al Foro Italico ha vinto uno dei numerosi titoli di una stagione trionfale. Quest’anno i ‘Golden Boys’ sono ripartiti ugualmente forte e torneranno in Italia a caccia del bis in uno scenario che, rispetto a dodici mesi fa, ha visto cambiare le altre due coppie di punta in virtù della rottura del sodalizio tra Alejandro Galan e Juan Lebron.

Il primo ha scelto come nuovo partner Federico Chingotto, insieme al quale ha vinto tre dei primi sei tornei affrontati; il 29enne originario di Puerto de Santa María sarà invece nella Capitale a fianco dell’idolo del pubblico italiano, Paquito Navarro. Il Major Premier Padel 2024 sarà memorabile anche in virtù del fatto che costituirà l’ultima occasione per vedere in azione a Roma l’argentino Fernando Belasteguin: insieme a Juan Tello, la leggenda della pala cercherà uno degli ultimi acuti della sua memorabile carriera, prima di concluderla al termine di questa stagione.

Ugualmente eccezionale, sarà il torneo femminile, con un tabellone che metterà in palio 2.000 punti chiave nella lotta per la vetta mondiale, contesa fra le attuali leader Ari Sanchez-Paula Josemaria e le inseguitrici Delfi Brea-Bea Gonzalez. Divise le campionesse del 2023: Gemma Triay giocherà con la giovanissima Claudia Fernandez, mentre Marta Ortega sarà in gara con Veronica Virseda. Fra i nomi illustri anche quello dell’ex n. 1 Marta Marrero, che dopo lo stop per la maternità debutterà a Roma insieme all’argentina Aranzazu Osoro. Sarà anche l’occasione per numerosi giocatori italiani di confrontarsi con i più forti del mondo.

Una chance preziosissima soprattutto per i giovani Flavio Abbate e Giulio Graziotti, coppia rivelazione della prima metà di 2024 con cinque titoli internazionali conquistati. Ma ci sarà anche il debutto nel circuito Premier Padel della coppia Sinicropi-Di Giovanni (da poco tornati a competere insieme), e il ritorno del pluricampione italiano Simone Cremona, che ha appena iniziato – subito con ottime soddisfazioni – un progetto col portoghese Nuno Deus. Grande attesa anche per le azzurre, in primis per la numero uno Carolina Orsi: Top 30, romana, lo scorso anno sfiorò i quarti di finale insieme a Patty Llaguno e ci riproverà in questa edizione a fianco di un’altra ex numero uno, la spagnola Carolina Navarro.