Virginia Giuffre è morta suicida. La prima delle vittime di Jeffrey Epstein a rendere pubblica la sua identità accusando il produttore e Ghislaine Maxwell di traffico sessuale e il principe Andrea di abusi, si è uccisa a 41 anni nella sua casa in Australia.

A darne notizia è stata la famiglia. Giuffre, che ha tre figli, è stata una "feroce guerriera nella lotta contro gli abusi sessuali" ma "il prezzo" di questi abusi" è poi "è diventato insopportabile" e per questo "ha perso la vita suicidandosi", ha detto la famiglia. Giuffre, nata negli Stati Uniti, viveva con i figli e il marito Robert nella periferia di North Perth.

"Morte non sospetta"

La polizia australiana, riporta la Bbc, ha intanto dichiarato di essere stata chiamata venerdì sera presso un'abitazione nella zona di Neergabby, dove Virginia Giuffre è stata trovata priva di sensi. "La morte è oggetto di indagine da parte degli investigatori della Major Crime, i primi rilievi indicano che il decesso non è sospetto".

Il post su Instagram: "Ho pochi giorni di vita"

Tre settimane fa, la donna aveva pubblicato su Instagram un post in cui dichiarava di essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, sostenendo che le restassero solo pochi giorni di vita dopo essere stata investita con la sua auto da un autobus. Sui social aveva quindi condiviso una foto che la mostrava coperta di lividi in un letto d'ospedale, spiegando: "Sono entrata in insufficienza renale, mi hanno dato quattro giorni di vita, trasferendomi in un ospedale specializzato in urologia". Poi il suicidio.