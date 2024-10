"Il mio ring ora è la vita quotidiana". Lo scrive Daniele Scardina, in una storia pubblicata su Instagram. Era il 28 febbraio del 2023 quando il pugile, soprannominato 'King Toretto', è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza presso la clinica Humanitas di Rozzano in seguito a un malore accusato mentre si stava allenando in palestra: colpito da un'emorragia cerebrale, è rimasto in coma per un mese e mezzo.

"In tanti mi chiedete come sto veramente al di là di qualche scatto di un momento su Instagram. Oggi ho la possibilità di mostrarvelo", scrive Scardina ricordando: "Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qua, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Il mio ring ora è la vita quotidiana".

"Ho tanto lavoro da fare, tante fragilità da rafforzare, ma piano piano sto cercando di riprendere in mano la mia vita, una vita diversa da quella che facevo prima e che vedevate su Instagram, ma comunque sempre grato di ciò che ho e che posso ancora fare, soprattutto per gli altri".