Soulé risponde a Romagnoli e il derby della Capitale finisce sul punteggio di 1-1. Nel posticipo domenicale della 32/a giornata di Serie A il capitano biancoceleste sblocca la partita al 2' della ripresa, con l'esterno argentino che riequilibra il match al 24' del secondo tempo. In classifica la Lazio resta al sesto posto con 56 punti, due in più dei giallorossi settimi.

La partita

Ad inizio partita subito un'ammonizione con Sozza che al 5' estrae il cartellino giallo per punire il colpo a palla lontana di Paredes ai danni di Zaccagni. Al 7' biancocelesti vicini al gol: punizione di Isaksen per Romagnoli che svetta di testa da pochi passi, ottimo intervento di Svilar che alza sopra la traversa. All'11' ci prova Rovella dagli sviluppi di un corner ma il suo tiro è impreciso. Al quarto d'ora Angelino cerca il cross da posizione defilata, pallone fuori misura per Dovbyk ma che per poco non arriva a sorprendere Mandas. Al 21' provvidenziale intervento di Ndicka su Dele-Bashiru, pronto a liberarsi al tiro in area.

Un minuto dopo grande giocata di Isaksen che scappa e calcia con il destro da posizione defilata, Svilar fa ottima guardia sul primo palo. Alla mezz'ora ammonizione per Zaccagni per un duro fallo su Celik. un minuto dopo pericoloso cross di Angelino per Dovbyk, ostacolato efficacemente da Castellanos che gli impedisce di raggiungere il pallone. Al 37' Marusic serve Castellanos al centro, che appoggia di prima per il sinistro di Isaksen: ci mette i guantoni Svilar che non rischia la presa. Nel finale di tempo giallo per Isaksen per un'entrata fallosa su Koné, il danese era diffidato e salterà Genoa-Lazio, in programma a Pasquetta.

Novità nella Roma dopo l'intervallo: Paredes, ammonito, resta negli spogliatoi e lascia spazio a Cristante. Al 2' la Lazio sblocca la partita. Calcio piazzato di Luca Pellegrini che crossa teso in mezzo, Romagnoli di testa anticipa tutti e batte Svilar. Al 9' la replica giallorossa, corner di capitan Pellegrini per Mancini, che gira a botta sicura ma Mandas con un grande riflesso respinge. Un minuto dopo lo stesso Mancini si fa ammonire per fallo su Castellanos.

Al 14' finisce la partita di Pellegrini, al suo posto Shomurodov. Poco dopo ci prova Guendouzi di testa, Svilar manda in corner. Al 18' Sozza punisce con un giallo Pellegrini per un'entrata su Soulé. Al 20' tentativo centrale di Celik, nessun problema per Mandas. Un minuto dopo pericoloso Zaccagni con un destro a giro che sfiora l'angolo alla sinistra di Svilar. Al 24' pari giallorosso con Soulé. Saelemaekers appoggia per l'argentino, che di prima intenzione calcia di sinistro da fuori area: pallone che sbatte sulla parte inferiore della traversa, supera la linea di porta e batte Mandas.

Al 28' doppio cambio per Baroni: fuori Isaksen e Castellanos, dentro l'ex Pedro e Dia. Un paio di minuti dopo l'ingresso in campo l'ex Barcellona e Chelsea ci prova da fuori area ma Svilar si fa trovare pronto. Al 31' ancora il portiere giallorosso decisivo su Dia. Al 35' escono Zaccagni e Dele-Bashiru, entrano Noslin e Belahyane. Al 39' finisce la partita di Dovbyk, al suo posto Baldanzi. Al 43' ammonito per proteste Rovella. Un minuto dopo Ranieri termina i cambi inserendo El Shaarawy e Rensch al posto di Soulé e Saelemaekers. L'ultimo brivido del match nel recupero lo regala un tiro di Rensch deviato che Mandas riesce a neutralizzare.